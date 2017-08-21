Текстовая трансляция матча Стрыцова — Касаткина на турнире в Нью-Хэйвене

В матче первого круга турнира серии Premier в Нью-Хэйвене чешка Барбора Стрыцова (7-й номер посева) сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Их единственная предыдущая встреча состоялась в первом круге турнира в Риме в 2017 году, но не была завершена. Касаткина выиграла первый сет со счётом 6:4, а во второй партии получила травму ноги и была вынуждена отказаться от продолжения борьбы. Новая встреча соперниц начнётся примерно в 23:40 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Во втором круге победительница этого поединка встретится либо с голландкой Кики Бертенс, либо с бельгийкой Элисе Мертенс (Q).