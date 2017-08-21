Азаренко снялась с US Open, её заменит Эгути

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

«Я, к сожалению, не могу в этом году участвовать в US Open из-за продолжающейся ситуации в моей семье, я работаю над этим. Я буду очень скучать по Нью-Йорку и выступлению в одном из моих любимых турниров, где я наслаждалась самыми лучшими моментами в моей карьере. Но я уже смотрю вперёд и намерена вернуться сюда в будущем году», — приводит слова Азаренко «Твитер» WTA Insider.

Место Азаренко в основной сетке займёт японка Миса Эгути.