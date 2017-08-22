Бушар вышла во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвене и сыграет с Радваньской

Канадская теннисистка Эжени Бушар, получившая «уайлд кард» от организаторов, вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. В стартовом матче Бушар в двух сетах обыграла американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут. Бушар 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Дэвис 1 эйс, 8 ошибок на подаче и 2 брейка. За выход в четвертьфинал Бушар сыграет с первой ракеткой соревнований, полькой Агнешкой Радваньской.

В другом матче первого круга бельгийка Кирстен Флипкенс (Q) взяла верх над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 6:3. Следующей соперницей Флипкенс станет румынка Ана Богдан (Q).