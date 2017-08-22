Багдатис, Джумхур, Эдмунд и Беннето вышли во второй круг в Уинстон-Сейлеме

Киприот Маркос Багдатис вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме. В первом раунде он обыграл теннисиста из Чехии Иржи Веселы (16) — 6:2, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 25 минут. На счету Багдатиса 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. Во втором круге Маркос сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) — Душан Лайович (Сербия).

Во второй раунд пробился и теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур, обыгравший представителя Узбекистана Дениса Истомина — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 64 минуты. Следующим соперником Джумхура будет француз Жиль Симон (9).

Барьер первого круга также преодолели британец Кайл Эдмунд (Q), венгр Мартон Фучович (Q), француз Жюльен Беннето и аргентинец Орасио Себальос.