Квитова взяла всего три гейма у Чжан Шуай в первом круге турнира в Нью-Хэйвене

Чешская теннисистка Петра Квитова (3) не смогла пробиться во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. В матче первого раунда она взяла всего три гейма у китаянки Чжан Шуай, уступив — 2:6, 1:6.

Поединок продолжался 67 минут. Квитова подала навылет 3 раза, допустила 4 двойные ошибки и упустила один брейк-пойнт. На счету Чжан Шуай 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. За выход в четвертьфинал турнира китаянка сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша, Q) — Роберта Винчи (Италия).

Также во второй круг пробилась бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (Q), обыгравшая представительницу Нидерландов Кики Бертенс — 4:6, 6:4, 6:2. Следующей соперницей Мертенс будет россиянка Дарья Касаткина.