Штруфф не пустил Куэваса в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме

Немец Ян-Леннард Штруфф стал участником третьего круга турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче второго раунда он обыграл уругвайца Пабло Куэваса (5) со счётом 7:6 (7:2), 7:5.

Поединок продолжался 1 час 27 минут. На счету Штруффа 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Куэвас подал навылет 3 раза, совершил 4 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 5.

За выход в четвертьфинал турнира Штруфф поспорит с победителем пары Аляж Бедене (Великобритания, 12) — Андреас Сеппи (Италия).