Чжан Шуай: мне нравится Квитова, матч получился трудным, несмотря на счёт

Китаянка Чжан Шуай, переигравшая в первом круге турнира в Нью-Хэйвене чешку Петру Квитову со счётом 6:2, 6:1, прокомментировала достигнутый успех.

«Это была самая большая моя победа в этом году. Мне нравится Петра, поединок получился тяжёлым, несмотря на счёт. Я очень рада, что смогла выиграть. Надеюсь, сохраню удачу и уровень тенниса на US Open. Мой тренер, как и Петра, левша, так что мне было удобно с ним играть перед встречей с Квитовой.

Я прилетела в США непосредственно перед турниром прямо из Китая. 12-часовая разница во времени сказалась, перед выходом на корт я почти спала, но смогла сыграть очень хорошо", — приводит слова Шуай официальный сайт WТА.