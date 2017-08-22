Ватутин сыграет со Стаховским, Габашвили — с Бангурой в квалификации US Open

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка квалификации мужского Открытого чемпионата США, который пройдёт на харде с 28 августа по 10 сентября. Россиянин Алексей Ватутин в первом раунде отборочных соревнований сыграет с украинцем Сергеем Стаховским (4).

Теймураз Габашвили встретится с американцем Секу Бангурой, а Константин Кравчук сыграет с канадцем Петером Полански (20).

Право выступить в основной сетке получат 16 теннисистов, которые выиграют по три матча кряду в квалификации. Квалификация завершится 25 августа.