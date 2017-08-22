Квитова: не представляла, как много теряешь, не играя в течение долгого времени

Чешка Петра Квитова проанализировала причины поражения от китаянки Чжан Шуай со счётом 2:6, 1:6 в первом круге турнира в Нью-Хэйвене.

«Я могла бы сыграть лучше, но я до сих пор не готова на 100%. Я далека от того уровня, на котором хочу находиться. Я понимала, что вернуться будет тяжело, но не представляла, как много ты теряешь, не играя в течение долгого времени», — приводит слова Квитовой Tennis World.

Напомним, что Петра получила тяжёлую травму руки в результате нападения грабителя в собственном доме в декабре 2016 года и вернулась на корт на «Ролан Гаррос».