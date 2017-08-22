Блинкова победила Осуйве в первом круге квалификации US Open

Россиянка Анна Блинкова (11) начала выступление в квалификации US Open с победы над американкой Уитни Осуйве (WC). Анна выиграла матч в двух партиях — 6:4, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Осуйве 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Во втором круге квалификации Блинкова сыграет либо с соотечественницей — Ксенией Лыкиной, либо с украинкой Ангелиной Калининой. Для выхода в основную сетку нужно выиграть три матча.