Кудерметова взяла всего три гейма у Викери в квалификации US Open

Россиянка Вероника Кудерметова легко проиграла американке Сачии Викери в первом раунде квалификации US Open — 2017 — 2:6, 1:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Викери 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 использованных брейк-пойнтов из 16.



Следующей соперницей Викери станет украинка Катерина Бондаренко. Отметим, что эти теннисистки находятся в той же части сетки, что и россиянка Вера Звонарёва.