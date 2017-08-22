Звонарёва победила в стартовом матче квалификации US Open

Россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг квалификации US Open — 2017. В стартовом матче турнира она обыграла китаянку Хань Синьюнь (17) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.



Матч продолжался 1 час 54 минуты. Звонарёва дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Синьюнь 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



В следующем раунде Звонарёва встретится с американкой Джейми Лёб.

Напомним, что несколькими днями ранее Вера играла квалификацию Нью-Хэйвена, но снялась по ходу матча со словачкой Магдаленой Рыбариковой, ставшего для неё вторым за день.