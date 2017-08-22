Гаврилова обыграла Бабош в четвертьфинале турнира в Нью-Хэйвене

Выступающая за Австралию Дарья Гаврилова вышла в четвертьфинал турнира серии Premier в Нью-Хэйвене, обыграв венгерку Тимю Бабош со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Первый сет Гаврилова спасла со счёта 2:5, а во втором, не подав на матч, затем отыграла четверной сетбол на тай-брейке.



Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Гаврилова выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бабош 5 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



В следующем раунде Дарья сыграет либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с румынкой Аной Богдан.