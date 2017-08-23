Медведев в трёх сетах проиграл Эдмунду на турнире в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Даниил Медведев (15) в упорной борьбе уступил британцу Кайлу Эдмунду (Q) в 1/16 финала турнира в Уинстон-Сейлеме — 6:2, 2:6, 6:7 (6:8). Решающая партия проходила как на качелях. Медведев вёл со счётом 4:2, а при 4:4 заработал тройной брейк-пойнт, оставшийся нереализованным. В десятом гейме у Эдмунда было четыре матчбола, однако Даниилу удалось отыграться. На тай-брейке Медведев отыграл ещё один матчбол, но с шестой попытки Эдмунд всё-таки завершил поединок в свою пользу.



На корте теннисисты провели 2 часа 12 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Эдмунда 4 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.