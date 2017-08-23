Калинская проиграла в первом раунде квалификации US Open

Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться во второй раунд квалификации US Open — 2017. В матче первого отборочного круга она уступила японке Дзюнри Намигате — 5:7, 1:6.

Поединок длился 1 час 20 минут. На счету Калинской 1 эйс, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Намигата ни разу не подала навылет, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

Ранее другая россиянка, Вера Звонарёва, успешно преодолела барьер первого квалификационного раунда US Open, обыграв китаянку Хань Синьюнь.