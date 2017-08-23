Баутиста-Агут вышел в третий круг в Уинстон-Сейлеме, Вердаско и Симон вылетели

На турнире в Уинстон-Сейлеме состоялся ряд матчей второго круга. Первая ракетка соревнований испанец Роберто Баутиста-Агут вышел в третий раунд, одолев серба Душана Лайовича — 6:4, 6:3. За место в четвертьфинале Роберто поборется с киприотом Маркосом Багдатисом.

Ещё один испанец, Фернандо Вердаско (8), во втором круге уступил аргентинцу Орасио Себальосу — 6:3, 5:7, 4:6. Следующим соперником Себальоса будет представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур, победивший француза Жиля Симона (9) — 6:4, 1:6, 6:4.

Также в третий круг турнира вышли американец Стив Джонсон (6), итальянцы Паоло Лоренци (7) и Андреас Сеппи, хорват Борна Чорич (14), аргентинец Карло Берлок и венгр Мартон Фучович (Q).