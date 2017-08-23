Чхун Хён не пустил Рублёва в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче второго раунда он уступил представителю Южной Кореи Чхун Хёну (13) — 7:5, 1:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету Рублёва 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Чхун Хён подал навылет 2 раза, совершил 5 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал турнира корейский теннисист сыграет с победителем пары Жюльен Беннето (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 2).