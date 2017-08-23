Президент ATP: возвращение Надаля на вершину после стольких лет беспрецедентно

Президент ATP Крис Кермод поделился мнением об игре испанца Рафаэля Надаля, поднявшегося на вершину рейтинг-листа. Вернувшись на первое место спустя девять лет и три дня после дебюта, Надаль установил рекорд, превзойдя достижение американца Джимми Коннорса — у него между первым и последним подъёмами на первую строчку прошло восемь лет и 339 дней.



«Снова стать первым через девять лет после того, как впервые поднялся на вершину, — беспрецедентное событие. Рафа устанавливал рекорды на протяжении всей своей карьеры, и этот не менее впечатляющ, чем другие. Это достижение показывает, что Рафа предан теннису, и мы поздравляем его с возвращением первой строчки», — приводит слова Кермода Tennis World USA.