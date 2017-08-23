Видеообзоры матчей Касаткиной, А. Радваньской, Шуай и Гавриловой в Нью-Хэйвене

Во втором круге турнира серии Premier в Нью-Хэйвене россиянка Дарья Касаткина проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счётом 2:6, 5:7.

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Действующая чемпионка турнира полька Агнешка Радваньска победила канадку Эжени Бушар в двух партиях — 6:3, 7:5.

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Китаянка Пэн Шуай уверенно обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони — 6:2, 6:3.

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Австралийка Дарья Гаврилова взяла верх над венгеркой Тимей Бабош — 7:5, 7:6 (8:6). Тай-брейк Дарья выиграла со счёта 2:6.

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