Риттнер покинула должность капитана Германии в Кубке Федерации

Многолетний капитан сборной Германии в Кубке Федерации (неофициальном командном чемпионате мира по теннису) Барбара Риттнер покинула свою должность, сообщает официальный сайт соревнований.

44-летняя Риттнер руководила национальной командой Германии почти13 лет. Теперь Риттнер будет встанет у руля всего женского тенниса Германии.

В 2014 году сборная Германии под руководством Риттнер дошла до финала Кубка Федерации, где проиграла Чехии (0:3). А в полуфинале в 2015 году немки в Сочи, отыгравшись с 0:2, уступили сборной России (2:3).