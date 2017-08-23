Панова в 1-м раунде квалификации US Open на тай-брейке уступила Абанде

Российская теннисистка Александра Панова не сумела преодолеть рубеж первого раунда квалификационного турнира US Open. В стартовом матче Панова в трёх сетах уступила Франсуазе Абанде из Канады, получившей от организаторов 12-й номер посева в квалификации, со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7). Матч продолжался 2 часа 14 минут. 28-летняя Панова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Абанды 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.