Флипкенс вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Богдан

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хэйвене. В матче второго раунда соревнований Флипкенс в двух сетах взяла верх над румынкой Аной Богдан со счётом 6:1, 7:6 (7:1). Матч продолжался 1 час 38 минут, обе соперницы начали соревнования с квалификации. Флипкенс 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Богдан 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 брейка. Флипкенс одержала вторую победу над Богдан в двух проведённых матчах.

За выход в полуфинал Флипкенс сыграет с Дарьей Гавриловой из Австралии.