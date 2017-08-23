Кудрявцева вышла во 2-й круг квалификации US Open, обыграв Робсон

Российская теннисистка Алла Кудрявцева вышла во второй круг квалификации US Open. В своём стартовом матче Кудрявцева в двух сетах обыграла британку Лору Робсон со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Кудрявцева 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету Робсон 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Следующей соперницей Кудрявцевой станет либо Сабина Шарипова из Узбекистана, либо кореянка Джан Су Джон (27).