Эдмунд вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Фучовича

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче третьего круга соревнований Эдмунд в двух сетах обыграл венгра Мартон Фучович со счётом 6:2, 6:1. Оба соперника начали турнир с квалификации. Матч продолжался 1 час 6 минут. Эдмунд 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Фучовича 6 эйсов и 2 ошибки на подаче.

За выход в полуфинал Эдмунд сыграет с победителем матча Стив Джонсон (США, 6) — Карлос Берлок (Аргентина).