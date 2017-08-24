Монова завершила квалификацию US Open, уступив в 1-м раунде Макнелли

Российская теннисистка Полина Монова не смогла выйти во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США. В своём стартовом матче на US Open Монова в трёх сетах уступила американке Кэтрин Макнелли со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался ровно 2 часа. 24-летняя Монова, занимающая 173-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 15. На счету 15-летней Макнелли 9 эйсов, 3 брейка и 10 ошибок на подаче, 4 из которых она допустила, подавая на матч.