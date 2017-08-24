Чорич взял верх над Иснером и вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Хорватский теннисист Борна Чорич (14) одержал победу над американцем Джоном Иснером (3) в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Результат матча — 7:5, 6:2.



Игра продолжалась 1 час 18 минут. На счету Чорича два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Иснер в свою очередь подал навылет пять раз и допустил две двойных ошибки.



В четвертьфинале соревнований в США хорватскому спортсмену будет противостоять немец Ян-Леннард Штруфф, в третьем круге победивший Андреаса Сеппи из Италии.