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Кэш опубликовал видео со Светланой Кузнецовой

24 августа 2017, четверг. 11:33 Теннис

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш, тренирующий американку Коко Вандевеге, опубликовал видео, в котором рассказал о нелёгком тренерском деле.

«Усердно вытираем корт полотенцами, пока Коко Вандевеге и Светлана Кузнецова мило беседуют», — говорит Кэш.

Посмотреть видеозапись вы можете в «инстаграме».

Россиянка Светлана Кузнецова на данный момент занимает восьмое место в рейтинге WТА, а Вандевеге располагается на 21-й позиции. Обе теннисистки не выступают на турнире в Нью-Хэйвене, который проходит на этой неделе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коко Вандевеге
Новости. Теннис
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