Шарапова показала платье, в котором будет выступать на US Open

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию своей формы для участия в Открытом чемпионате США. Мария на четвёртом в сезоне турнире серии «Большого шлема» будет выступать в чёрном платье, украшенном кружевами и кристаллами Swarovski.

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Напомним, что Мария получила «уайлд-кард» от организаторов Открытого чемпионата США и впервые сыграет на «Большом шлеме» после возвращения на корт после дисквалификации.