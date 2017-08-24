Звонарёва за 3 с лишним часа проиграла Лоб во 2-м круге квалификации US Open

Россиянка Вера Звонарёва потерпела поражение в марафонском матче во втором круге квалификации US Open. Она проиграла американке Джейми Лоб со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 4:6.



Теннисистки провели на корте 3 часа 16 минут. При этом каждая из трёх партий заняла больше часа. На счету Звонарёвой 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20. Лоб дважды подала навылет, также допустила семь двойных и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 16.



Ранее в финальный раунд квалификации вышли россиянки Софья Жук и Анна Блинкова. Позже свои матчи второго раунда проведут Алла Кудрявцева и Виктория Каменская.