Шарапова появилась в журнале о роскоши Dujour

Россиянка Мария Шарапова, готовящаяся к выступлению на US Open — 2017, где организаторы предоставили ей «уайлд-кард» в основную сетку, появилась в журнале «Dujour». Это журнал о богатых людях и для богатых людей, основанный в Нью-Йорке пять лет назад. Шарапова сейчас занимает третье место по заработанным призовым деньгам в истории тенниса, уступая только Винус и Серене Уильямс. Её официальный заработок на турнирах (без учёта дополнительных выплат за участие в соревнованиях) составляет $36,585,213.



Мария разместила фотографии для журнала в своём «твиттере».