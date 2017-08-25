Эдмунд и Джумхур сразятся за выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме

Британец Кайл Эдмунд (Q) и теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур составили первую полуфинальную пару на турнире в Уинстон-Сейлеме. Эдмунд в четвертьфинале встречался с американцем Стивом Джонсоном (6) и победил в трёх сетах со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету Эдмунда 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперником Джумхура по четвертьфиналу был теннисист из Южной Кореи Чхун Хён (13). Дамир одержал победу в двух партиях — 6:4, 6:2. Поединок длился 1 час 10 минут. Джумхур подал 3 эйса, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8.

За выход в финал Эдмунд и Джумхур сыграют между собой.