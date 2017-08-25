Баутиста-Агут обыграл Фритца в четвертьфинале Уинстон-Сейлема

Испанец Роберто Баутиста-Агут (1) вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В четвертьфинальном поединке он обыграл американца Тейлора Фритца (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету испанца 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Фритц подал навылет 9 раз, совершил 1 двойную ошибку и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира Баутиста-Агут сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия, 14) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).