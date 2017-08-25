Видеообзоры матчей Павлюченковой, Гавриловой и А. Радваньской в Нью-Хэйвене

На турнире серии Premier в Нью-Хэйвене состоялись четвертьфинальные поединки. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила словачке Доминике Цибулковой в двух партиях — 5:7, 4:6. В полуфинале Цибулкова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая прошла четвертьфинальную стадию без игры — на отказе китаянки Чжан Шуай.
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Австралийка Дарья Гаврилова уверенно переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:2, 6:4.
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Полька Агнешка Радваньска в двух партиях нанесла поражение китаянке Пэн Шуай — 7:5, 6:3.
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