Информацию о телефонных звонках и смс В. Уильямс изучат в рамках дела о ДТП

Информация о телефонных звонках и переписках американки Винус Уильямс будет передана адвокатам, представляющим интересы погибшего в результате ДТП с её участием Джерома Барсона.



Детальному изучению подвергнутся данные об использовании телефона Винус на протяжении двух с половиной часов перед и после аварии, произошедшей 9 июня в Палм-Бич. Адвокаты хотят установить, не отвлекалась ли Уильямс-старшая на свой телефон во время вождения и не могло ли это стать причиной столкновения с автомобилем Барсона.