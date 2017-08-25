Федерер: сейчас я чувствую себя намного лучше, чем неделю назад

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём самочувствии и готовности к стартующему в понедельник, 28 августа, US Open.



«Мне было тяжело из-за боли в спине. Я прошёл много восстановительных процедур, немного отдохнул от тенниса и провёл время со своей семьёй.



Я тренировался в Нью-Йорке и чувствую себя намного, намного лучше, чем неделю назад. Это очень радует меня в преддверии старта US Open. Мне нравится играть здесь, местное покрытие мне очень подходит.



Тем не менее я считаю, что мне будет тяжело. Что бы все ни говорили, я не могу поверить, что выиграю три турнира „Большого шлема“ в этом году. Если бы перед стартом сезона я сказал, что хочу победить ещё на одном „Шлеме“, мнения о том, удастся ли мне это, разделились бы пополам — а сейчас я выиграл уже два. Три — слишком много, чтобы быть правдой. Однако я в хорошей форме, я готов играть, и почему бы не провести ещё один невероятный турнир?» — приводит слова Федерера с пресс-конференции Tennis World USA.