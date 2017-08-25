Борг: мой сын Лео очень любит теннис и хочет играть в него всё время

Легендарный шведский теннисист Бьорн Борг, 6-кратный чемпион «Ролан Гаррос» и 5-кратный чемпион Уимблдона, рассказал о любви его 14-летнего сына Лео к теннису.



«Он любит теннис и хочет играть в него всё время. Он тренируется в одном из лучших шведских клубов, где работают отличные тренеры. Но я не хочу слишком сильно вмешиваться во всё это.



Иногда я играю с ним на корте, который находится у нашего дома. Если он просит у меня советов, то я, безусловно, помогаю ему», — цитирует Бьорна Борга Tennis World USA.