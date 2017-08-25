Звонарёва: спасибо, US Open, и до новых встреч!

32-летняя россиянка Вера Звонарёва, финалистка Уимблдона-2010 и US Open 2010, двукратная полуфиналистка Australian Open, бронзовая медалистка Олимпиады-2008 и экс-вторая ракетка мира, пообещала вернуться на американский турнир «Большого шлема». Накануне во втором круге квалификации Вера проиграла американке Джейми Лоб со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 4:6.

«Спасибо, US Open, я по тебе скучала! До новых встреч! А уже со следующей недели будем говорить о тебе целыми днями на „Евроспорте“, — написала Звонарёва в своём „инстаграме“.