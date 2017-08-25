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Макинрой: я думаю, что на US Open Федерер снова вытащит кролика из шляпы

25 августа 2017, пятница. 17:01 Теннис

Легендарный американский теннисист Джон Макинрой поделился мыслями по поводу возможной победы 36-летнего швейцарца Роджера Федерера на US Open — 2017. Если Федерер станет чемпионом, это будет его 20-й титул на турнирах «Большого шлема». Кроме того, вне зависимости от результатов соперников он вернётся на первую строчку рейтинг-листа.

«Сейчас я склоняюсь к тому, что Роджер снова вытащит кролика из шляпы. Если он станет чемпионом US Open, это будет одна из великолепнейших историй в спорте за последние полвека или около того. Сегодня я видел его и сказал: „Снимаю шляпу. Я смотрел теннисные матчи на протяжении 40 или 50 лет и никогда не видел никого, играющего так, как ты“.

Может ли Зверев выиграть этот турнир? Я не думаю. Мне не кажется, что он уже готов к таким победам. Однако у меня нет никаких сомнений относительно того, что в будущем его ждут титулы на „Шлемах“, — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Роджер Федерер
Новости. Теннис
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