Надаль сыграет с Лайовичем, Федерер — с Тиафо в 1-м круге US Open

По итогам жеребьёвки мужского турнира Открытого чемпионата США по теннису. Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в стартовом матче сыграет с сербом Душаном Лайовичем. Соперником британца Энди Маррея стал американец Теннис Сандгрен. Швейцарцу Роджеру Федереру предстоит встреча с американцем Фрэнсисом Тиафо. Представителю Германии Александру Звереву достался в соперники по первому кругу один из победителей квалификации.

Хорват Марин Чилич в первом круге встретится с французом Жилем Симоном. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом.