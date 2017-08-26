Ройер и Текэу выиграли турнир в Уинстон-Сейлеме в парном разряде

Голландский теннисист Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу стали победителями турнира в Уинстон-Сейлеме в парном разряде. Ройер и Текэу, посеянные под вторым номером, в финальном матче нанесли поражение чилийцу Хулио Перальте и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут. Победители 7 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету проигравших 4 эйса и 2 ошибки на подаче.

Для 36-летнего Ройера этот титул стал 24-м, завоеванным на турнирах АТР в парном разряде, для 32-летнего Текэу — 32-м.