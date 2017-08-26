Баутиста-Агут стал соперником Джумхура по финалу турнира в Уинстон-Сейлеме

Испанец Роберто Баутиста-Агут (1) стал вторым финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого превышает $ 660 тыс. Его соперником по полуфиналу был немец Ян-Леннард Штруфф. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу испанца.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Баутиста-Агут подал навылет 2 раза, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Штруффа 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт.

В финале Баутиста-Агут сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.