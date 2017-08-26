Клейстерс: Шарапова будет максимально мотивирована на US Open

Трёхкратная победительница US Open бельгийка Ким Клейстерс рассказала, чего ждёт от Открытого чемпионата США в этом году.



«На харде в первую очередь нужно хорошо двигаться. Нужны быстрые ноги, быстрый старт, хорошая реакция. Это очень важно. Например, Кербер хорошо двигается, Йоханна Конта хорошо двигается. Они любят играть на харде и чувствуют себя увереннее, чем на грунте или траве.



Серена по-прежнему не играет, так что ситуация будет похожа на «Уимблдон», где многие теннисистки верили в свои шансы. Кроме того, в тур возвращается Шарапова. Будет интересно посмотреть, что она покажет. Она будет максимально мотивирована и настроена показать свои лучшие качества», — приводит слова Клейстерс официальный сайт WTA.

Первой соперницей Шараповой на US Open станет Халеп