Гаврилова: мне кажется, я хорошо реализовала план на игру с Радваньской

Представительница Австралии Дарья Гаврилова прокомментировала победу над польской теннисисткой Агнешкой Радваньской (6:4, 6:4) в полуфинале турнира в Нью-Хэйвене.



«Я верила в свой план на игру, и мне кажется, что я хорошо его реализовала. Я была весьма агрессивна и атаковала, когда мне выпадал шанс на её второй подаче», — приводит слова Гавриловой официальный сайт WTA.

В финале Дарья сыграет с теннисисткой из Словакии Доминикой Цибулковой, которая в полуфинале в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс.