Победы Гавриловой и Цибулковой — в обзоре полуфиналов турнира в Нью-Хэйвене

На турнире в Нью-Хэйвене сыграны оба полуфинальных матчах. Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова пробилась в финал, одержав победу над спортсменкой из Польши Агнешкой Радваньской, получившей первый номер посева. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Видеообзор матча Гаврилова — Радваньска можно посмотреть на «Чемпионате».

Теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова в полуфинальном матче в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:3.

Видеообзор матча Цибулкова — Мертенс можно посмотреть на «Чемпионате».