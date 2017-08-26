Баутиста-Агут: неделя в Уинстон-Сейлеме складывается для меня удачно

Испанец Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от выхода в финал турнира в Уинстон-Сейлеме, которого он достиг после победы над немцем Янном-Леннардом Штруффом со счётом 6:2, 6:4 в полуфинале.

«Я очень рад снова дойти до финала. Эта неделя складывается для меня очень удачно. Я хорошо сыграл в полуфинале, показал уверенный теннис и смог завершить встречу в двух партиях. Во втором сете соперник играл лучше, но я справился. Надеюсь, в финале мне удастся сыграть ещё лучше», — приводит слова Баутисты-Агута официальный сайт АТР.