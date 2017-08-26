Джумхур: горжусь собой, своей страной и боснийским народом

Босниец Дамир Джумхур после победы над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме не стал скрывать положительных эмоций от первого в карьере выхода в финал соревнований АТР.

«Это большое достижение как для меня лично, так и для моей страны. Здорово, что единственный босниец в топ-100 добивается таких результатов. Думаю, в Боснии каждый проснулся очень рано, чтобы смотреть мой матч. Это заставляет меня гордиться своей страной и своим народом.

Для такой маленькой страны, как Босния, это большой результат, учитывая, через что мы прошли за последние 20 лет. Я испытываю огромное чувство гордости и постараюсь в финале вновь порадовать боснийцев», — приводит слова Джумхура официальный сайт АТР.