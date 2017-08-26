Голландский теннисист Мак отстранён за отказ от сдачи допинг-пробы

Антидопинговая программа Международной федерации тенниса объявила о временном отстранении голландца Джейка Мака от участия в любых профессиональных теннисных соревнованиях, сообщает официальный сайт организации. 27-летний спортсмен в феврале 2017 года отказался от сдачи анализа крови, что приравнивается к нарушению антидопинговых правил.

23 августа Мак признал свою вину и согласился на дисквалификацию. Отстранение продлится до вынесения окончательного решения относительно срока наказания игрока. Его наивысшей позицией в рейтинге АТР было 1456-е место, которое он занимал в 2007 году.