Блинкова сыграет с Весниной, а Жук — с Путинцевой на старте US Open

В Нью-Йорке состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке US Open. Россиянка Анна Блинкова (Q) в первом круге сыграет со своей соотечественницей Еленой Весниной (17), а первой соперницей Софьи Жук (Q) станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Россиянка Екатерина Александрова за выход во второй круг поспорит с немецкой победительницей квалификации Анной Заей, а Наталья Вихлянцева в стартовом поединке скрестит ракетки с Сачией Викери из США.

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