Американский теннисист попался на употреблении допинга

Международная федерация тенниса временно отстранила американца Дилана Скотта за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ITF. 24-летний теннисист в июле 2017 года во время турнира серии «фьючерс» в Чехии сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат на запрещённое вещество метаболит дегидрохлорметилтестостерона.

19 августа Скотт был временно отстранён от участия в любых профессиональных теннисных турнирах до вынесения окончательного решения по его делу.

Отметим, что Дилан Скотт за всю карьеру не набрал ни балла в рейтинге АТР.