Плишкова открыла торги на бирже в Нью-Йорке

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова и президент Американской теннисной ассоциации Катрина Адамс посетили нью-йоркускую биржу. Каролина ударила в колокол, возвещающий об открытии торгов.

«Я не слишком много знаю о торгах и работе биржи, но знаю, что некоторые игроки много лет следят за биржевыми котировками. В любом случае это потрясающий опыт для меня», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.

В первом круге Открытого чемпионата США, стартующего 28 августа, Плишкова сыграет с Магдой Линетт из Польши.